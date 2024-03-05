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Рустам Минниханов провел встречу с главой турецкого холдинга «Джошкуноз»

Рустам Минниханов провел встречу с главой турецкого холдинга «Джошкуноз»

пресс-служба Раиса РТ

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5 марта председатель Совета директоров холдинга «Джошкуноз», госпожа Ойа Акташ Джошкуноз, встретилась с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Встреча состоялась в рабочем кабинете татарстанского лидера в здании Правительства РТ, присутствовали также генеральный директор особой экономической зоны «Алабуга» Тимур Шагивалеев и другие высокопоставленные лица.

В ходе переговоров был поднят вопрос дальнейшего развития бизнеса холдинга «Джошкуноз» на территории Татарстана.

Стратегическое партнерство турецких компаний с Татарстаном продолжает активно развиваться, с множеством успешных совместных проектов, осуществляемых в особой экономической зоне «Алабуга».

В ходе встречи Минниханов сказал, что Турция является одним из основных зарубежных партнеров Татарстана.

Напомним, что 9-10 марта в Казани пройдет конкурс чтецов Корана среди девушек.

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