Рустам Минниханов провел встречу с главой турецкого холдинга «Джошкуноз»
пресс-служба Раиса РТ
5 марта председатель Совета директоров холдинга «Джошкуноз», госпожа Ойа Акташ Джошкуноз, встретилась с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Сообщает пресс-служба Раиса РТ.
Встреча состоялась в рабочем кабинете татарстанского лидера в здании Правительства РТ, присутствовали также генеральный директор особой экономической зоны «Алабуга» Тимур Шагивалеев и другие высокопоставленные лица.
Стратегическое партнерство турецких компаний с Татарстаном продолжает активно развиваться, с множеством успешных совместных проектов, осуществляемых в особой экономической зоне «Алабуга».
В ходе встречи Минниханов сказал, что Турция является одним из основных зарубежных партнеров Татарстана.
Напомним, что 9-10 марта в Казани пройдет конкурс чтецов Корана среди девушек.