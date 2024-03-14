Компания-банкрот экс-депутата из РТ отсудила у работника 692 тысячи

Компания «Реставратор», принадлежавшая бывшему депутату Госсовета Татарстана Рустему Хасанову и находившаяся в процессе банкротства, подала иск против бывшего сотрудника Юрия Чайкина, требуя возврата задолженности по договору займа. Иск был рассмотрен в Советском районном суде города Казани.



По данным из деловых записей, конкурсный управляющий ООО «Реставратор» Ирек Шакиров обратился в суд уже в феврале 2023 года. Анализируя финансовую документацию предприятия, он выявил, что Чайкин получил 485 тысяч рублей по двум соглашениям займа и дополнительно 100 тысяч рублей на обеспечение хозяйственных нужд.

Юрий Чайкин доказал, что вернул деньги, предоставив услуги по разработке проектов для предприятия. Однако суд признал эти выплаты как выполнение стандартных рабочих обязанностей.



Решением суда сумма задолженности была взыскана с Чайкина, к которой было добавлено 207,2 тысячи рублей как проценты за использование заемных средств, а также 10 тысяч рублей — в виде государственной пошлины. Таким образом, общая сумма долга составила 692 тысячи рублей.Компания «Реставратор» попала в центр скандала летом 2020 года, обвиненная антимонопольными органами в сговоре при ремонте Галереи современного искусства и выставочного зала музея ИЗО в Казани. Компания организовала и выполнела работы по двум тендерам общей стоимостью 334,8 миллиона рублей.

Напомним, ранее на депутата Госсовета возбудили уголовное дело за хранение наркотиков.