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2 детей из Казани получат подарки от Бастрыкина на Новый год

Дети попросили у председателя комитета велосипеды

Следком

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2 юных жителей Казани — Артур и Даяна — смогут получить подарки от главы СК РФ Бастрыкина. Известно, что Александр Иванович участвует в благотворительной акции «Ёлка желаний». Об этом рассказали в телеграм-канале ведомства.

Дети попросили у председателя комитета велосипеды. Кроме того, среди счастливчиков есть жители Москвы, Нижегородской области, Кабардино-Балкарской Республики и Краснодарского края.

Бастрыкин отметил, что девиз СК «Чужих детей не бывает», по этой причине желания деток будут исполнены. Помимо этого, глава Следственного комитета рассказал, что участие в благотворительной акции уже стало традицией для ведомства.

Ранее мы писали о том, что в Казани снова не будут запускать салют в новогоднюю ночь. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региональной столице Республики Татарстан.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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