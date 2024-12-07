2 детей из Казани получат подарки от Бастрыкина на Новый год

2 юных жителей Казани — Артур и Даяна — смогут получить подарки от главы СК РФ Бастрыкина. Известно, что Александр Иванович участвует в благотворительной акции «Ёлка желаний». Об этом рассказали в телеграм-канале ведомства.

Дети попросили у председателя комитета велосипеды. Кроме того, среди счастливчиков есть жители Москвы, Нижегородской области, Кабардино-Балкарской Республики и Краснодарского края.

Бастрыкин отметил, что девиз СК «Чужих детей не бывает», по этой причине желания деток будут исполнены. Помимо этого, глава Следственного комитета рассказал, что участие в благотворительной акции уже стало традицией для ведомства.

Ранее мы писали о том, что в Казани снова не будут запускать салют в новогоднюю ночь. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региональной столице Республики Татарстан.