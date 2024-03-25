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Рустам Минниханов призвал не разжигать межнациональную рознь

Рустам Минниханов призвал не разжигать межнациональную рознь

РИА

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Терроризм на сегодняшний день стал острой проблемой, и важно объединить усилия для борьбы с разрушительной идеологией, которая лежит в его основе. Этот вопрос поднят в заявлении группы стратегического видения «Россия — исламский мир», которое было утверждено Рустамом Миннихановым. Глава Татарстана является председателем указанной организации.

Группа выразила свои искренние соболезнования семьям погибших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, отметив, что они «глубоко шокированы и твердо осуждают этот ужасный террористический акт».


Под прикрытием национальности и религии, террористы используют жестокие методы для достижения своих целей. Группа призывает не поддаваться провокациям, нацеленным на разжигание межнациональной розни, и не допускать деления по национальным и религиозным признакам. Они подчеркивают, что все здоровые силы планеты, включая представителей различных религий, в том числе и мусульманского сообщества, осудили этот ужасный теракт.

Группа «Россия — исламский мир» утверждает, что все виновные в этом ужасном преступлении должны понести заслуженное и строгое наказание, и призывает к разработке дополнительных мер по противодействию международному терроризму.

Напомним, ранее женщина из Татарстана поделилась, как чудом спаслась от расстрела в «Крокусе».

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