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· Артем Акчурин

Женщина из Татарстана поделилась, как чудом спаслась от расстрела в «Крокусе»

Женщина из Татарстана поделилась, как чудом спаслась от расстрела в «Крокусе»

РБК

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Вечером 22 марта Елена и ее муж планировали посетить концерт группы «Пикник» в Москве. Пишет 116.ru.

Детей супруги решили не брать с собой, поскольку те не проявляли особого интереса к творчеству коллектива.

Прибыв на мероприятие вовремя, они заняли места в зале партера, где внезапно раздались звуки выстрелов. Елена вспоминает, что изначально приняла шум за падение чего-то тяжелого, но ситуация становилась более напряженной с каждым моментом. В зале началась паника, и люди не знали, как правильно поступить.

Семья решила перебраться в сторону сцены с другими посетителями, чтобы оттуда уже направиться в сторону выхода.

Супругам все же удалось спастись. Машину они оставили на парковке, решив забрать только на следующий день. А личные вещи из «Крокуса» забрать не удалось.

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