Рустам Минниханов потребовал усилить меры безопасности в Татарстане

В связи с терактом, произошедшим в подмосковном «Крокус Сити Холле», в Татарстане усилят меры безопасности при организации массовых мероприятий с участием граждан. Об этом информирует пресс-служба Раиса РТ.



Глава республики Рустам Минниханов провел совещание в Кабинете Министров, на котором рассказал о встрече с руководителями правоохранительных органов. Он особо подчеркнул, что Росгвардия проведет проверку торгово-развлекательных центров.



«Мы обязаны предоставить нашим гражданам максимальную защиту и не допустить угроз их жизни и здоровью», — подчеркнул он.

Кроме того, руководитель пресс-службы Раиса РТ, Лилия Галимова подчеркнула необходимость дополнительных согласований с правоохранительными органами и проведения комиссионных проверок на предмет безопасности инженерно-технических систем и антитеррористической защиты объектов при планировании крупных мероприятий.Рустам Минниханов заключил, что организаторы массовых мероприятий обязаны гарантировать безопасность при максимальной мобилизации частных охранных фирм.

Напомним, что суд РТ прекратил банкротное дело в отношении казанского производителя бумаги.