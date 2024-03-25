Новости Татарстана
· Артем Акчурин

Рустам Минниханов потребовал усилить меры безопасности в Татарстане

Рустам Минниханов потребовал усилить меры безопасности в Татарстане

gig26.ru

Подписаться в Telegram

В связи с терактом, произошедшим в подмосковном «Крокус Сити Холле», в Татарстане усилят меры безопасности при организации массовых мероприятий с участием граждан. Об этом информирует пресс-служба Раиса РТ.

Глава республики Рустам Минниханов провел совещание в Кабинете Министров, на котором рассказал о встрече с руководителями правоохранительных органов. Он особо подчеркнул, что Росгвардия проведет проверку торгово-развлекательных центров.


Кроме того, руководитель пресс-службы Раиса РТ, Лилия Галимова подчеркнула необходимость дополнительных согласований с правоохранительными органами и проведения комиссионных проверок на предмет безопасности инженерно-технических систем и антитеррористической защиты объектов при планировании крупных мероприятий.

Рустам Минниханов заключил, что организаторы массовых мероприятий обязаны гарантировать безопасность при максимальной мобилизации частных охранных фирм.

«Мы обязаны предоставить нашим гражданам максимальную защиту и не допустить угроз их жизни и здоровью», — подчеркнул он.

Напомним, что суд РТ прекратил банкротное дело в отношении казанского производителя бумаги.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Стали известны подробности теракта в Москве, который унес не менее 143 жизней

Новости Казани

3 часа назад

В Казани строительство гостиниц-долгостроев у моста «Миллениум» завершат в мае

жук вонючка

Новости Татарстана

17 часов назад

Медики из Нижнекамска отправили автомобиль бойцам СВО

Интересное в Казани

3 дня назад

Куда ведет ипотечное закручивание гаек? Инсайды с рынка недвижимости.

ремонт кондиционера hitachi в Москве

Новости Татарстана

день назад

Жителей РТ предупредили о метели и ухудшении видимости

Новости Татарстана

17 часов назад

В татарстанских питомниках начались работы по «чернению снега»

Новости Казани

день назад

Казанцы на следующей неделе смогут сдать вторсырье на переработку

Новости Казани

19 часов назад

Гостиничный комплекс у моста «Миллениум» в Казани построит «СЗ БРИКС»
Лонгриды
день назад

Стали известны подробности теракта в Москве, который унес не менее 143 жизней

Стали известны подробности теракта в Москве, который унес не менее 143 жизней

Новости Казани

6 минут назад

В Казани произошел сбой при оплате муниципальных парковок

Новости Татарстана

31 минуту назад

В Татарстане были закрыты все ледовые переправы

Новости Татарстана

час назад

Рустам Минниханов потребовал усилить меры безопасности в Татарстане

Новости Татарстана

2 часа назад

Суд прекратил банкротное дело в отношении казанского производителя бумаги
Татарстан может получить 119 новых автобусов за 1,3 млрд рублей
Новости Татарстана
5 дней назад

Татарстан может получить 119 новых автобусов за 1,3 млрд рублей

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане выделят еще 471 млн рублей на капитальный ремонт дорог

Новости Казани

3 часа назад

В Казани строительство гостиниц-долгостроев у моста «Миллениум» завершат в мае

Новости Татарстана

17 часов назад

Медики из Нижнекамска отправили автомобиль бойцам СВО
Попробуйте это хотя бы раз: что нужно успеть сделать этой зимой
Гид по скидкам Казани
7 дней назад

Попробуйте это хотя бы раз: что нужно успеть сделать этой зимой