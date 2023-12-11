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Рустам Минниханов посетил общежитие КФУ после капитального ремонта

Рустам Минниханов посетил общежитие КФУ после капитального ремонта

пресс-служба Раиса РТ

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В общежитии КФУ был завершен капитальный ремонт, который длился с весны по ноябрь текущего года. Обновленные места проживания студентов сегодня посетил глава Татарстана Рустам Минниханов.

Минниханов посетил актовый зал, жилые блоки, места общего пользования. Осмотр сопровождался ректором университета Ленаром Сафиным и проректором по хозяйственной деятельности Алмазом Мингуловым.

Кроме того, Рустам Минниханов посетил комнату студента из Оренбургской области с ограниченными возможностями. Комната оборудована всем необходимым в соответствии с нормами данной категории населения.

Раис РТ поблагодарил руководство России за поддержку, так как деньги на финансирование ремонта были выделены из федерального бюджета. Он отметил, что в КФУ проявляются положительные изменения.

Ранее в Татарстане подорожали куриные яйца.

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