В Татарстан снова подорожали куриные яйца

За неделю в Татарстане сильнее всего подорожали огурцы, морковь и куриные яйца. С 27 ноября по 4 декабря ценник на огурцы с 127,7 рублей вырос до 140,67 за кг. Морковь и яйца подорожали на 4,9% и 4,2% соответственно. Данные приводит Татарстанстат.

Кроме того, были выявлены, подешевевшие продукты. Туда можно отнести помидоры, они упали в цене более чем на 10 рублей за килограмм. Сахар подешевел на 1%, сосиски и сардельки на 1,5% и гречка упала в цене на 1,1%.

Без изменений остались цены на говядину, творог и водку.