Руководитель фирмы в Татарстане погасил долги по зарплате после возбуждения дела

В ходе расследования уголовного дела руководитель одной из компаний полностью выплатил задолженность по зарплате своей сотруднице. Об этом сообщает СУ СК России по Татарстану.

Как установило следствие, работодатель не платил подчиненной с октября 2023 года по июль 2024-го, в результате чего накопился долг свыше 348 тысяч рублей. Поскольку сумма была погашена в полном объеме, дело закрыли.

В ведомстве напомнили, что работодателям следует вовремя выплачивать зарплату, чтобы избежать вмешательства правоохранителей.

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