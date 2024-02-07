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«Рубин» расторг контракт с футболистом Егором Сорокиным

«Рубин» расторг контракт с футболистом Егором Сорокиным

tatar-inform.ru

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Казанский «Рубин» по взаимному соглашению сторон расторгнул контракт с защитником Егором Сорокиным. Спортсмен играл за клуб с сентября 2023 года, а контракт был рассчитан на один сезон.

За текущий сезон РПЛ Сорокин не сыграл ни одного матча за казанский клуб. В Кубке Росси на счету спортсмена две игры.

За всё время, начиная с 2014 года, защитник сыграл за «Рубин» 68 матчей, забив семь голов.

Ранее, казанский «Рубин» расторг контракт с полузащитником Коноваловым.

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