«Рубин» расторг контракт с футболистом Егором Сорокиным

Казанский «Рубин» по взаимному соглашению сторон расторгнул контракт с защитником Егором Сорокиным. Спортсмен играл за клуб с сентября 2023 года, а контракт был рассчитан на один сезон.

За текущий сезон РПЛ Сорокин не сыграл ни одного матча за казанский клуб. В Кубке Росси на счету спортсмена две игры.

За всё время, начиная с 2014 года, защитник сыграл за «Рубин» 68 матчей, забив семь голов.

Ранее, казанский «Рубин» расторг контракт с полузащитником Коноваловым.