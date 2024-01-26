Казанский «Рубин» расторг контракт с полузащитником Коноваловым

Игорь Коновалов полузащитник «Рубина» больше не будет выступать за казанскую команду. Обе стороны не стали продлевать контракт и расторгли его по обоюдному согласию.

«Рубин» поблагодарил футболиста за игру в команде и пожелал ему удачи в спортивной карьере.

27-летний спортсмен продолжит свою карьеру в хабаровском СКА до конца текущего сезона. Отметим, что в новый клуб он перешел в роли спортивного агента.

За «Рубин» Коновалов успел сыграть 77 матчей, в которых он смог забить два гола и отдать 6 результативных передач.