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· Артем Акчурин

Росгвардейцы в Татарстане за год задержали более 20 браконьеров

Росгвардейцы в Татарстане за год задержали более 20 браконьеров

rosgvard.tatarstan.ru

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Сотрудники взвода патрульных катеров казанского полка Росгвардии, сегодня отмечают День морских подразделений Военной национальной гвардии России.

В 2023 году они произвели задержание 21 браконьера, продемонстрировав тем самым высокую эффективность своей работы как на суше, так и на воде. За годы боевой деятельности это подразделение не только спасло несколько десятков жизней на воде, но и оказало значительную помощь в противодействии браконьерству на территории Татарстана.

Помимо задержания подозреваемых в преступлениях, более чем 100 человек были привлечены к административной ответственности, а 9 лиц были отправлены в суд по уголовному делу за использование запрещенных приспособлений для ловли протяжённостью 5,5 километра.

Ранее, стало известно, что в Татарстане чаще стали покупать квартиры жители других регионов.

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