Росгвардейцы в Татарстане за год задержали более 20 браконьеров
rosgvard.tatarstan.ru
Сотрудники взвода патрульных катеров казанского полка Росгвардии, сегодня отмечают День морских подразделений Военной национальной гвардии России.
В 2023 году они произвели задержание 21 браконьера, продемонстрировав тем самым высокую эффективность своей работы как на суше, так и на воде. За годы боевой деятельности это подразделение не только спасло несколько десятков жизней на воде, но и оказало значительную помощь в противодействии браконьерству на территории Татарстана.
Помимо задержания подозреваемых в преступлениях, более чем 100 человек были привлечены к административной ответственности, а 9 лиц были отправлены в суд по уголовному делу за использование запрещенных приспособлений для ловли протяжённостью 5,5 километра.
Ранее, стало известно, что в Татарстане чаще стали покупать квартиры жители других регионов.