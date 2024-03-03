В Татарстане чаще стали покупать квартиры жители других регионов

По данным пресс-службы Росреестра Татарстана, количество заявлений на экстерриториальную регистрацию прав собственности выросло на 17%. За последний год Росреестр получил 5,7 тысячи подобных запросов от жителей других регионов, что на 17% превышает показатели предыдущего года.



Чаще всего жители других регионов регистрируют собственность в республике Татарстан. На втором месте по числу запросов следует Москва и Московская область, затем идут Удмуртия и Марий Эл.



Сотрудники Росреестра региона отмечают, что не только столица Татарстана привлекает внимание жителей других регионов. Также большой интерес вызывают жилые помещения в Зеленодольске и Челнах.Отметим, что общие объемы продаж жилья в Татарстане показывают снижение в текущем году. Например, результаты января показали уменьшение на 2,5 раза. Этот спад затрагивает как первичный, так и вторичный рынок недвижимости.

Эксперты отмечают, что причиной этого является ситуация с ипотекой. Высокие процентные ставки и требования по первоначальному взносу делают приобретение жилья недоступным для многих горожан.