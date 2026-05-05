Новости Татарстана

Речной маршрут Казань – Набережные Челны дополнят остановкой в Камском Устье

Диляра Аминова Редактор выходного дня
Флот Республики Татарстан планирует ввести новую остановку в Камском Устье на маршруте между Казанью и Набережными Челнами в текущую навигацию. Об этом сообщил генеральный директор компании Роман Лизалин на пресс-конференции.

В настоящее время судно «Метеор» останавливается в Чистополе, Нижнекамске и Елабуге. Новая остановка будет добавлена по просьбам пассажиров, которые ранее не имели возможности высадиться в Камском Устье из-за технических ограничений.

По словам руководителя, в этом году появилась техническая возможность реализовать данный проект. Компания планирует продолжить развитие маршрутной сети и добавить дополнительные остановочные пункты на других направлениях, включая Рыбную Слободу.

Камское Устье является популярным направлением среди пассажиров речного транспорта. Введение новой остановки позволит улучшить транспортную доступность населённого пункта и расширить возможности для путешественников.

