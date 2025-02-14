Реальные зарплаты в Татарстане за 11 месяцев выросли на 11,5%
Екатерина Елисеева
За 11 месяцев 2024 года реальная заработная плата сотрудников предприятий и организаций Татарстана, включая малый бизнес, выросла на 11,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные содержатся в докладе Татарстанстата о социально-экономическом развитии региона.
Среднемесячная номинальная зарплата за январь – ноябрь 2024 года составила 72 390,8 рубля, что на 20,7% больше, чем за тот же период 2023-го.
В отдельном ноябре реальная зарплата жителей республики увеличилась на 8,2% по сравнению с ноябрём прошлого года, однако снизилась на 2,3% относительно октября.
Что касается номинального дохода, в годовом выражении он вырос на 17,8%, но за месяц сократился на 0,9%.
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