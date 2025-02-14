В Казани на Теплично-Комбинатской построен новый складской комплекс

В Авиастроительном районе Казани построен новый складской комплекс, расположенный на улице Теплично-Комбинатской. Об этом сообщила Инспекция государственного строительного надзора РТ.

В настоящее время ведомство проводит проверку объекта на соответствие проектной документации. Осмотр касается первой очереди строительства, которая стартовала в январе 2023 года.

Комплекс включает административно-бытовые помещения в четырёхэтажном здании склада, а также двухэтажное здание общетоварного склада, разделённое на четыре противопожарных секции. Общая площадь объекта превышает 21 тысячу квадратных метров.

Основное назначение комплекса – хранение зерна, а также его приём, очистка и сушка. Застройщиком выступает индивидуальный предприниматель Лара Соломоновна Фролова.