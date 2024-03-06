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Рассылку о битве роботов на «Играх будущего» могут признать спамом

Рассылку о битве роботов на «Играх будущего» могут признать спамом

РИА Новости

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В среду, 6 марта, рассмотрение иска к ФАС России о квалификации рассылки «Госуслуг» как спама запланировано в арбитражном суде Москвы. Содержание уведомлений, отправленных порталом, касалось «Игр будущего», где проходила битва роботов.

Глава информационно-аналитической службы ОД «Информация для всех», Евгений Альтовский, обратился с жалобой на Минцифры России по поводу того, что «Госуслуги» отправляли электронные письма с упоминанием битвы роботов без его согласия, характеризуя это как спам. После отказа ФАС начать расследование этого дела, Альтовский обратился за помощью в суд, как сообщает издание «Коммерсантъ».

Одно из электронных писем содержало информацию о российских командах, ставших финалистами турнира, в то время как другое сообщало о старте приема заявок на новый сезон битвы роботов.

Ранее стало известно, что загрузка гостиниц Казани в дни «Игр будущего» выросла на 30%. В турнире принимали участие 1811 спортсменов из 107 государств мира.

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