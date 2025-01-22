Раис Татарстана Минниханов посетит Китай

Президент Татарстана Рустам Минниханов в скором времени отправится с визитом в китайскую провинцию Гуйчжоу. Об этом сообщил генеральный консул КНР Сян Бо.

По последним данным, товарооборот между Татарстаном и Китаем составил $3 миллиарда, а объем инвестиций Китая в республику достиг $240 миллионов.

Визит Минниханова совпадет с празднованием Китайского Нового года, что подчеркивает укрепляющиеся связи между Татарстаном и КНР. Увеличение объемов торговли и инвестиций подтверждает активное участие республики в международных экономических отношениях, пишет РБК.

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Исследования проводились в рамках подготовки к строительству многофункциональной зоны на 42-м километре трассы Алексеевское — Альметьевск.