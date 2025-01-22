В Татарстане обнаружили древнее селище

На трассе Алексеевское — Альметьевск в Чистопольском районе Татарстана найден ранее неизвестный археологический объект, который получил название «Татарская Багана, селище 1». Исследования проводились в рамках подготовки к строительству многофункциональной зоны на 42-м километре дороги. Информация об этом содержится в акте историко-культурной экспертизы, опубликованном на сайте комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.

Объект расположен примерно в 1,7 километра к северо-северо-востоку от села Татарская Багана. Это селище относится к периоду Волжской Булгарии X–XIV веков и находится в верховьях ручья на окраине лесного массива. Несмотря на поверхностную распашку территории, объект сохранился достаточно хорошо, чтобы быть пригодным для научного изучения, отмечается в экспертизе.

Археологи обнаружили на месте обломки керамики, характерной для Волжской Булгарии, а также железные изделия (ножи, гвозди) и кости домашних животных.

Общая площадь исследуемой территории составляет 198 гектаров. После завершения проектных разработок рекомендовано подготовить документацию с мерами по сохранению этого археологического памятника.