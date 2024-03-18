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Муллин: «Несмотря на все сложности, выборы прошли спокойно»

Муллин: «Несмотря на все сложности, выборы прошли спокойно»

ТАСС

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Глава муниципального образования Рамиль Муллин, рассказал об итогах избирательного процесса в Нижнекамске и Нижнекамском районе.

«Эти выборы проходили в необычном формате. Трехдневный стандарт требовал исключительной дисциплины и усилий со стороны членов избирательных комиссий. Несмотря на все трудности, выборы прошли мирно и без инцидентов как в городе, так и в районе», — отметил мэр.

Рамиль Муллин выразил благодарность жителям Нижнекамска за их активное участие в избирательном процессе и отметил успешное предотвращение любых незаконных действий в городе и районе. В свою очередь, он подчеркнул важность мирного и стабильного проведения выборов для общества.

По подведению итогов, на основании 99,71% обработанных протоколов, действующий президент государства Владимир Путин получил поддержку на уровне 87,31% голосов избирателей. На втором месте идет Николай Харитонов от КПРФ с результатом 4,30%, затем следуют Владислав Даванков от партии «Новые люди» с 3,83% и Леонид Слуцкий от ЛДПР с результатом 3,21%.

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