Путин поздравил Казанское высшее танковое училище со 105-летием

Президент России Владимир Путин поздравил со 105-летием казанское танковое училище. О важной дате для учреждения, лидер страны узнал в ходе церемонии открытия соцобъектов в РТ.

По словам Путина, подобные заведения, считаются основой для становления кадров офицерского состава в России. Выпускники училища показывают высокие результаты во время проведения спецоперации.

Глава России поделился, что ему было очень приятно выразить свои поздравления, особенно перед Днем защитника Отечества.

Ранее, в рамках «Игр будущего», Махонин сыграл против Текслера в фиджитал-баскетбол.