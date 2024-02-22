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Путин поздравил Казанское высшее танковое училище со 105-летием

Путин поздравил Казанское высшее танковое училище со 105-летием

stat.mil.ru

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Президент России Владимир Путин поздравил со 105-летием казанское танковое училище. О важной дате для учреждения, лидер страны узнал в ходе церемонии открытия соцобъектов в РТ.

По словам Путина, подобные заведения, считаются основой для становления кадров офицерского состава в России. Выпускники училища показывают высокие результаты во время проведения спецоперации.

Глава России поделился, что ему было очень приятно выразить свои поздравления, особенно перед Днем защитника Отечества.

Ранее, в рамках «Игр будущего», Махонин сыграл против Текслера в фиджитал-баскетбол.

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