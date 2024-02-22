Махонин сыграл против Текслера в фиджитал-баскетбол на «Играх будущего»

Руководители Пермского края и Челябинской области в «Играх будущего» в Казани. Дмитрий Махонин и Алексей Текслер играли в фиджитал-баскетбол, выступая за разные команды.

Чиновник из Перми играл под номер 59, а представитель Челябинская под номером 74. Стоит отметить, что это городские автомобильные коды.

В команде Махонина «Кристафари», играли Сергей Алимов, Сергей Панов, Сергей Моня. А вместе с Текслером в команде под названием «Кандинский» выступали Сергей Кущенко и чемпион профессиональной баскетбольной лиги северной Америки.

Победу одержала команда Текслера. В ходе игры глава Пермского края забил трехочковый.

Ранее, Владимир Путин выразил слова благодарности главе Татарстана Рустаму Минниханова за поддержку в организации «Игр будущего».