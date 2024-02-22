Путин: полет на Ту-160М оставил хорошие впечатления

Президент России Владимир Путин сообщил, что ему понравился полет на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М.

В рамках, визита в столицу РТ, 22 февраля он совершил полет.

По его словам, техника высокого уровня, очень надежная, и в ней много нового. Лидер государства заявил, что воздушное судно можно уверенно передать в состав вооруженных сил страны.

Ранее, Владимир Путин поздравил со 105-летием казанское танковое училище.