Путин: полет на Ту-160М оставил хорошие впечатления
kazanreporter.ru
Президент России Владимир Путин сообщил, что ему понравился полет на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М.
В рамках, визита в столицу РТ, 22 февраля он совершил полет.
По его словам, техника высокого уровня, очень надежная, и в ней много нового. Лидер государства заявил, что воздушное судно можно уверенно передать в состав вооруженных сил страны.
Ранее, Владимир Путин поздравил со 105-летием казанское танковое училище.