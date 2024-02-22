Новости Татарстана
· Полина Сластникова

«Игры будущего» предложили проводить ежегодно

«Игры будущего» предложили проводить ежегодно

rg.ru

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21 февраля в Казани стартовал турнир «Игры будущего». 260 команд и 2 тысячи участников из разных стран соревнуются в дисциплинах на стыке классического спорта и современных цифровых технологий. Общий призовой фонд турнира насчитывает 10 миллионов долларов.

Руководитель соревнований Игорь Столяров заявил в разговоре с информационным агентством ТАСС, что уже предложил проводить игры ежегодно.

«Это было бы здорово. Учитывая такой интерес, Игры будущего могут иметь разные реинкарнации с разным количеством дисциплин», - заявил спикер.

Ранее церемонию открытия «Игр Будущего» в Казани посетил президент страны Владимир Путин. В своей речи он заявил, что со временем фиджитал-спорт может стать одним из любимых видов отдыха и досуга в России.

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