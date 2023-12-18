Путин планирует посетить казанский техникум информационных технологий

Президент России Владимир Путин планирует посетить столицу Татарстана и казанский техникум информационных технологий, в рамках саммита БРИКС.

О своем намерении глава России заявил на встрече с победителями и наставниками Всероссийского конкурса «Профессионалы».

Посетить образовательное учреждение президенту предложила студентка техникума.

Напомним, что саммит БРИКС будет проходить в Казани в октябре 2023 года.

Ранее мы писали о том, что в казанском аэропорту к 2025 году начнут строить новый терминал.