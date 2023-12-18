В казанском аэропорту к 2025 году начнут строить новый терминал

В казанском аэропорту планируется строительство нового термина. Проектирование планируется завершить в 2024, а 2025 году начать строительство. Данные приводит гендиректор аэропорта Сергей Романцов.

До конца 2023 года будет определен проектировщик нового терминала.





Стоит отметить, что на разработку планируемого здания терминала и пассажирского перрона было выделено чуть более 665 млн рублей. Проект будет финансироваться из федерального бюджета и казны самого аэропорта.Строительство нового терминала будет проводиться поэтапно с 2024 по 2026 год. Реализация проекта позволит увеличить годовой пассажиропоток до 6,5 миллиона человек, в то время как в настоящее время аэропорт обслуживает 2,5 миллиона пассажиров ежегодно.

Напомним, что в казанском аэропорту всего 3 пассажирских терминала, каждый из них обслуживает рейсы из разных направлений России и зарубежья.