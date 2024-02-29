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Путин: на обновление общественного транспорта выделят 150 млрд рублей

Путин: на обновление общественного транспорта выделят 150 млрд рублей

РБК

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На обновление общественного транспорта будет выделено 150 млрд рублей. Об этом сообщил Владимир Путин. Кроме того, регионы страны получат порядка 4000-х тысяч автобусов и троллейбусов.

По его словам, планируется развитие общественного транспорта, снижая его возраст до 2030 года.

Помимо указанных средств, также будет выделено 66 млрд рублей, которые будут потрачены на закупку автобусов для школ, отметил лидер государства.

Ранее, Путин заявил об исторически низком уровне детской смертности в России.

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