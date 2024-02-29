Путин заявил об исторически низком уровне детской смертности в России

В период с 2013 по 2020 год показатель детской смертности в России составлял 43,6%. Сообщает The Moscow Post.

Президент России, Владимир Путин, в ходе встречи с главой Татарстана, Рустамом Миннихановым, подчеркнул исторически низкий уровень детской смертности в стране.

Кроме того, лидер страны отметил, что в Татарстане процент смертности детей еще ниже, чем по всей России. Он выразил слова благодарности представителям властей республики.