Новости Татарстана
· Михаил Ляпунов

Прожил на 6 лет больше, чем в дикой природе: в Казанском зоопарке умер лев-долгожитель

В Казанском зооботсаду умер лев-долгожитель Инсар
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В Казанском зоопарке умер 21-летний лев Инсар, сообщили работники учреждения в телеграм-канале.

Лев появился в казанском зооботсаду совсем маленьким. Работники выкармливали его из бутылочки. Инсар 5 раз становился отцом и смог пережить одного своего сына — льва Цезаря, который обитал в самарском зоопарке.

Инсар был обитателем, как старой части зоопарка, так и новой — Река Замбези.

В зоопарке отмечают, что в среднем в дикой природе львы живут около 15 лет, поэтому льва можно по праву считать долгожителем. Также работники отмечают, что у льва была выдающаяся память — он запоминал всех, кто взаимодействовал с ним.

В мае стало известно, что в зоопарке появится долгожданный новый обитатель — слон.

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