Возникает масса сложностей: стало известно, почему в зоопарк Казани никак не привезут слона

Стала известна причина долгого отсутствия в Казанский зоопарк слона

В зооботсад Казани не привозят слона, что связано с массой сложных юридических и технических вопросов. Однако, как сообщает «БИЗНЕС Online», животное уже подобрали - его ожидают - в августе-сентябре 2023 года.

Уточняется, что проблем с самим слоном нет никаких, однако есть сложности именно со сроками и условиями.

Стало также известно, что зоопарк планирует завезти еще и жирафа, но пока что подробной информации об этом нет. В зоопарке объясняют, что долгая процедура появления новых животных связана с массой сложных юридических и технических вопросов. Как минимум, вольеры должны соответствовать строгим нормам, которые будут проверять специалисты.