Прокуратура требует возмещение ущерба в 1,4 млн рублей у Ильназа Галявиева

По факту массового расстрела в казанской гимназии No 175, прокуратура подала иск к осужденному Ильназу Галявиеву, требуя возмещения ущерба, причиненного зданию школы. Сумма иска составляет 1,4 миллиона рублей и основана на заключении судебной экспертизы, которая оценила повреждения от взрыва на одном из этажей школы и другие потери, возникшие из-за действий Галявиева. Информация об иске опубликована на сайте суда.

Следующее заседание суда пройдет 25 января следующего года.



Трагический случай произошел в казанской гимназии No175 11 мая 2021 год. Когда осужденный Галявиев, бывший ученик той самой школы, проник в здание заведения во время уроков, вооруженный ружьем и самодельной бомбой.

Ранее стало известно, что казанский стрелок Галявиев не выходит на связь из «Черного дельфина».