Прокуратура РТ запустила проверку после массового ДТП на трассе М-7

После массового столкновения автомобилей на трассе М-7, прокуратурой будет организована проверка. Об этом сообщает прокуратура РТ.

Инициатором проверки выступил прокурор республики Альберт Суяргалов. А на место происшествия отправился прокурор Мамадышского района. Именно на участке этого района у деревни Нижние Яки произошло столкновение более 10 автомобилей.

Надзорное ведомство проверит и оценит работу дорожных служб по обеспечению безопасности на дороге. Кроме того, прокуратура выяснит причины и обстоятельства столь массовой аварии.

По сообщению очевидцев, основной проблемой на трассе был гололед, из-за которого водители большегрузов не могли затормозить и врезались друг в друга.