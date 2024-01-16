Прокуратура РТ запустила проверку после массового ДТП на трассе М-7
tatar-inform.ru
После массового столкновения автомобилей на трассе М-7, прокуратурой будет организована проверка. Об этом сообщает прокуратура РТ.
Инициатором проверки выступил прокурор республики Альберт Суяргалов. А на место происшествия отправился прокурор Мамадышского района. Именно на участке этого района у деревни Нижние Яки произошло столкновение более 10 автомобилей.
Надзорное ведомство проверит и оценит работу дорожных служб по обеспечению безопасности на дороге. Кроме того, прокуратура выяснит причины и обстоятельства столь массовой аварии.
По сообщению очевидцев, основной проблемой на трассе был гололед, из-за которого водители большегрузов не могли затормозить и врезались друг в друга.