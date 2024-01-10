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· Артем Акчурин

Прокуратура РТ требует возбудить дело после того, как школьника высадили на мороз в Казани

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Прокуратура выступила с требованием о возбуждении уголовного дела в связи с инцидентом, произошедшим со школьником, которого кондуктор автобуса No68 оставила на морозе. Об этом заявил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Стоит напомнить, что случай произошел накануне, когда у женщины-кондуктора не сработал терминал и мальчик не смог оплатить проезд транспортной картой. После чего она решила высадить мальчика из автобуса.

После проведения проверки контролирующего органа, нарушения подтвердились.

Накопленные материалы проверки уже переданы следственному органу для разрешения вопроса о возможном преследовании по уголовному законодательству.

Ранее, в троллейбусах и трамваях столицы Татарстана в новогодние праздники поймали 141 «зайца».

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