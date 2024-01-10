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· Артем Акчурин

В троллейбусах и трамваях Казани в новогодние праздники поймали 141 «зайца»

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В период новогодних праздников в трамваях и троллейбусах Казани было зафиксировали 141 случай «зайцев». Они были выявлены благодаря усиленной проверке оплаты проезда, проведенной сотрудниками МУП «Метроэлектротранс».

По информации, предоставленной в телеграм-канале организации, служба контроля обнаружила значительное количество нарушений в оплате проезда. Тем не менее, пассажиры, пойманные без билета, признали свою вину и согласились оплатить проездной билет. В результате всех нарушителей удалось убедить оплатить проезд.

Ранее, школы Татарстана перешли на «московскую» систему электронного образования.

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