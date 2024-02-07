Прокуратура проверила казанский Водоканал из-за серии ЧП
Казанская прокуратура провела проверку МУП «Водоканал» в связи с серией происшествий, связанных с прорывами в январе. Об этом сообщили из надзорного ведомства.
Было отмечено, что с 19 по 22 января произошло пять серьезных аварий на улице Ноксинский спуск, Мамадышском тракте, улицах Яруллина, Амирхана, а также в поселке Северный.
Также из-за прорыва центрального водопровода на улице Яруллина с 8 утра 22 января холодная вода отсутствовала в пяти многоквартирных домах. Этот инцидент привел к затруднениям в дорожном движении.
Прокуратура вынесла руководству МУП представление о необходимости устранения причин и условий возникновения нарушений, а также требует привлечения к ответственности виновных должностных лиц.
Ранее, стало известно, что прокуратура города Нурлат проверит данные о скорой помощи, которая застряла в снегу.