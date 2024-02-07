Новости Татарстана
· Артем Акчурин

Прокуратура проверила казанский Водоканал из-за серии ЧП

Подписаться в Telegram

Казанская прокуратура провела проверку МУП «Водоканал» в связи с серией происшествий, связанных с прорывами в январе. Об этом сообщили из надзорного ведомства.

Было отмечено, что с 19 по 22 января произошло пять серьезных аварий на улице Ноксинский спуск, Мамадышском тракте, улицах Яруллина, Амирхана, а также в поселке Северный.

Например, 20 января в поселке Северный из-за аварии на водопроводных сетях была прекращена подача холодной воды для 90 абонентов. Поломку устранили лишь на следующий день.

Также из-за прорыва центрального водопровода на улице Яруллина с 8 утра 22 января холодная вода отсутствовала в пяти многоквартирных домах. Этот инцидент привел к затруднениям в дорожном движении.

Прокуратура вынесла руководству МУП представление о необходимости устранения причин и условий возникновения нарушений, а также требует привлечения к ответственности виновных должностных лиц.

Ранее, стало известно, что прокуратура города Нурлат проверит данные о скорой помощи, которая застряла в снегу.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Бастрыкин поручил доложить о деле на мать, избившую своего ребенка

Интересное в Казани

день назад

Идеи от шефа или как спасти ужин за полчаса: готовимся ко Дню Святого Валентина

дезинсекция красногорск

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане был оштрафован банк, который спамил клиенту SMS

Новости Татарстана

день назад

В Казани задержали пьяного таксиста

установка писсуара в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

3 часа назад

Гараев рассказал об угрозах после выхода книги «Слово пацана»

Новости Татарстана

3 часа назад

В Казани вынесли приговор за фиктивную регистрацию пяти мигрантов

Новости Татарстана

день назад

В Москве скончался режиссер столичных Сабантуев Радиф Яваев

Новости Татарстана

день назад

В Казани из-за обвалившейся крыши умер человек
Лонгриды
2 дня назад

Январь побил несколько антирекордов, чем удивит февраль? Синоптик рассказал о перепадах погоды зимой 2024 года

Январь побил несколько антирекордов, чем удивит февраль? Синоптик рассказал о перепадах погоды зимой 2024 года

Новости Татарстана

15 минут назад

Прокуратура проверила казанский Водоканал из-за серии ЧП

Важное в РТ

20 минут назад

ВТБ повысил ставки по вкладам при открытии в офисах

Новости Татарстана

час назад

На Булаке планируют установить еще один мост

Новости Татарстана

час назад

Прокуратура проверит информацию о застрявшей скорой в Нурлате
«В нашей стране не уважают учителей»: что не так с новым школьным порталом Татарстана
Лонгриды
7 дней назад

«В нашей стране не уважают учителей»: что не так с новым школьным порталом Татарстана

Новости Татарстана

час назад

Из-за аварии на сетях в Казани без воды остались 8 домов и одна гимназия

Новости Татарстана

2 часа назад

«Рубин» расторг контракт с футболистом Егором Сорокиным

Новости Татарстана

3 часа назад

В Казани вынесли приговор за фиктивную регистрацию пяти мигрантов
Хватит ограничиваться обычными валентинками: казанцы нашли способ поразить свою вторую половинку
Интересное в Казани
6 дней назад

Хватит ограничиваться обычными валентинками: казанцы нашли способ поразить свою вторую половинку