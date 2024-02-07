Прокуратура проверит информацию о застрявшей скорой в Нурлате

Прокуратура города Нурлат проверит данные о скорой помощи, которая застряла в снегу. В карете спасателей находился малыш, задыхающийся от аллергии.

Годовалому малышу стало плохо, после чего родители обратились в скорую помощь. Однако, врачи приехать не смогли. Ребенку смогли помочь полицейские, которые самостоятельно на руках донесли ребенка до скорой помощи. После чего малыша успешно довезли до медучреждения.

Прокуратура даст правовую оценку работе коммунальщиков, которые ответственны за ликвидацию снега на территории, где застряла машина спасателей. После проверки все виновные будут привлечены к ответственности. Об этом сообщила прокуратура РТ.