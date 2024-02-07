Новости Татарстана
· Артем Акчурин

Прокуратура проверит информацию о застрявшей скорой в Нурлате

Прокуратура проверит информацию о застрявшей скорой в Нурлате

sarnovosti.ru

Подписаться в Telegram

Прокуратура города Нурлат проверит данные о скорой помощи, которая застряла в снегу. В карете спасателей находился малыш, задыхающийся от аллергии.

Годовалому малышу стало плохо, после чего родители обратились в скорую помощь. Однако, врачи приехать не смогли. Ребенку смогли помочь полицейские, которые самостоятельно на руках донесли ребенка до скорой помощи. После чего малыша успешно довезли до медучреждения.

Прокуратура даст правовую оценку работе коммунальщиков, которые ответственны за ликвидацию снега на территории, где застряла машина спасателей. После проверки все виновные будут привлечены к ответственности. Об этом сообщила прокуратура РТ.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Бастрыкин поручил доложить о деле на мать, избившую своего ребенка

Интересное в Казани

день назад

Идеи от шефа или как спасти ужин за полчаса: готовимся ко Дню Святого Валентина

как убирать квартиру после дезинфекции от клопов

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане был оштрафован банк, который спамил клиенту SMS

Новости Татарстана

день назад

В Казани задержали пьяного таксиста

резка керамогранита под 45 градусов в Москве

Новости Татарстана

3 часа назад

Гараев рассказал об угрозах после выхода книги «Слово пацана»

Новости Татарстана

3 часа назад

В Казани вынесли приговор за фиктивную регистрацию пяти мигрантов

Новости Татарстана

день назад

В Москве скончался режиссер столичных Сабантуев Радиф Яваев

Новости Татарстана

день назад

В Казани из-за обвалившейся крыши умер человек
Лонгриды
2 дня назад

Январь побил несколько антирекордов, чем удивит февраль? Синоптик рассказал о перепадах погоды зимой 2024 года

Январь побил несколько антирекордов, чем удивит февраль? Синоптик рассказал о перепадах погоды зимой 2024 года

Новости Татарстана

15 минут назад

Прокуратура проверила казанский Водоканал из-за серии ЧП

Важное в РТ

20 минут назад

ВТБ повысил ставки по вкладам при открытии в офисах

Новости Татарстана

час назад

На Булаке планируют установить еще один мост

Новости Татарстана

час назад

Прокуратура проверит информацию о застрявшей скорой в Нурлате
«В нашей стране не уважают учителей»: что не так с новым школьным порталом Татарстана
Лонгриды
7 дней назад

«В нашей стране не уважают учителей»: что не так с новым школьным порталом Татарстана

Новости Татарстана

час назад

Из-за аварии на сетях в Казани без воды остались 8 домов и одна гимназия

Новости Татарстана

2 часа назад

«Рубин» расторг контракт с футболистом Егором Сорокиным

Новости Татарстана

3 часа назад

В Казани вынесли приговор за фиктивную регистрацию пяти мигрантов
Хватит ограничиваться обычными валентинками: казанцы нашли способ поразить свою вторую половинку
Интересное в Казани
6 дней назад

Хватит ограничиваться обычными валентинками: казанцы нашли способ поразить свою вторую половинку