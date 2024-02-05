Прокуратура начнет проверку по факту убийства собак в Татарстане

В Нижнекамске прокуратура проведет проверку по факту убийства собак в деревне Шингальчи. Заместитель руководителя исполнительного комитета Казани Искандер Гиниятуллин обратил внимание на эту проблему и призвал к расследованию.



В соцсетях появились сообщения о том, что неизвестные молодые люди на снегоходах расстреляли собак в окрестностях села Шингальчи.

Руслан Галиев, сообщил что прокуратура Нижнекамска проверит информацию по факту убийства зверей неизвестными лицами на снегоходах. Правоохранительные органы получили указ для выяснения всех подробностей и дать правовую оценку действиям причастных лиц. Прокуратура будет контролировать ход проверки.

Ранее, после потасовки группы молодежи в Казани у ресторана Smoky People на улице Меридианной было возбуждено уголовное дело.