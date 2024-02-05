Новости Татарстана
· Артем Акчурин

Прокуратура начнет проверку по факту убийства собак в Татарстане

Прокуратура начнет проверку по факту убийства собак в Татарстане

inkazan.ru

Подписаться в Telegram

В Нижнекамске прокуратура проведет проверку по факту убийства собак в деревне Шингальчи. Заместитель руководителя исполнительного комитета Казани Искандер Гиниятуллин обратил внимание на эту проблему и призвал к расследованию.

В соцсетях появились сообщения о том, что неизвестные молодые люди на снегоходах расстреляли собак в окрестностях села Шингальчи.

Руслан Галиев, сообщил что прокуратура Нижнекамска проверит информацию по факту убийства зверей неизвестными лицами на снегоходах. Правоохранительные органы получили указ для выяснения всех подробностей и дать правовую оценку действиям причастных лиц. Прокуратура будет контролировать ход проверки.

Ранее, после потасовки группы молодежи в Казани у ресторана Smoky People на улице Меридианной было возбуждено уголовное дело.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Казани скончалась медсестра отделения реанимации РКБ

Новости Татарстана

день назад

Восстановленная старая казанская «тушка» совершила первый коммерческий рейс

служба по вытравке тараканов

Новости Татарстана

день назад

Жители сел под Казанью не могут уехать в город

Полезное

3 дня назад

Все, конец!? Отмена ипотеки огорчила всех Россиян. Чего ждать в этом году?

замена подшипника в стиральной машине аристон в Челябинске

Новости Татарстана

4 часа назад

Многокилометровая пробка образовалась на трассе М-7 под Казанью

Новости Татарстана

день назад

Сотрудники прокуратуры помогли сироте получить квартиру в Казани

Новости Татарстана

7 часов назад

После массовой драки у казанского ресторана возбуждено уголовное дело

Новости Татарстана

3 часа назад

Рустам Минниханов посетил новую макаронную фабрике в Казани
Лонгриды
8 часов назад

Январь побил несколько антирекордов, чем удивит февраль? Синоптик рассказал о перепадах погоды зимой 2024 года

Январь побил несколько антирекордов, чем удивит февраль? Синоптик рассказал о перепадах погоды зимой 2024 года

Новости Татарстана

2 минуты назад

В Казани пройдет суд по факту расстрела соседа из сигнального пистолета

Новости Татарстана

27 минут назад

Кателевский: «Ак Барс соскучился по домашней арене»

Новости Татарстана

42 минуты назад

В Татарстане вновь предупредили о снегопаде и сильной метели

Новости Татарстана

час назад

Мосгорсуд оставил Ханбикова в СИЗО
«В нашей стране не уважают учителей»: что не так с новым школьным порталом Татарстана
Лонгриды
5 дней назад

«В нашей стране не уважают учителей»: что не так с новым школьным порталом Татарстана

Новости Татарстана

2 часа назад

Прокуратура начнет проверку по факту убийства собак в Татарстане

Новости Татарстана

2 часа назад

В Казани начали строительство новой дороги у будущего театра Камала

Новости Татарстана

3 часа назад

Рустам Минниханов посетил новую макаронную фабрике в Казани
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Радуем близких: рассказываем, где найти в Казани прикольные мелочи и серьезные подарки от 500 рублей