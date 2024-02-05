После массовой драки у казанского ресторана возбуждено уголовное дело
rbc.ru
После конфликта группы молодежи в Казани у ресторана на улице Меридианной было возбуждено уголовное дело по факту хулиганства. Об этом сообщает прокуратура РТ.
Инцидент произошел ночью 3 февраля у входа в ресторан. На данный момент проводится следствие с целью выяснения обстоятельств случившегося.
Ранее, в городских телеграмм-каналах разошлись видеоматериалы с конфликтом молодежи у ресторана «Smoky People», который находится в жилом комплексе «Берег».
По сообщению местных жителей, конфликт у заведения произошел не первый раз.