Программу «Наш двор» продлили до 2025 года

Программу благоустройства «Наш двор» продлили до 2025 года. В программе участвует порядка 2 тысяч дворов и их не успевают благоустроить.

Программу «Наш двор» курирует институт развития городов Татарстана.

Отметим, что за прошедший период 2023 года было благоустроено 960 дворовых участков, общим бюджетом в 9 млрд рублей. А к 2024 году на реализацию программы планируется отвести порядка 10 млрд рублей.

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