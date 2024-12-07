Профессор КФУ сообщил, что снег ляжет в Татарстане к середине декабря

Устойчивый снежный покров появится в РТ уже к середине текущего месяца. Об этом рассказал профессор Казанского федерального университета Юрий Переведенцев порталу «Ъ Волга-Урал».

Несмотря на наступление календарной зимы, тепло сохраняется в Татарстане из-за атлантических воздушных масс. Вот только к концу этой недели прогнозируется похолодание из-за появления в республике скандинавского антициклона, который создаст условия для установления снежного покрова.

Как рассказал специалист, аномально теплые погодные условия в стране, а особенно в Сибири — последствие глобального потепления, который влияет на климат и продолжительность зимнего периода.

Ранее мы писали о том, что Татарстан в тройке регионов, где накрыть новогодний стол дешевле всего. Самый дорогой стол будет в Чукотском автономном округе.