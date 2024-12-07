Татарстан в тройке регионов, где накрыть новогодний стол дешевле всего
Pianist/Википедия
Аналитики издания РИА Новости подсчитали, сколько именно будет стоить накрыть стол на Новый год на 4 человек в разных субъектах Российской Федерации.
Республика Татарстан оказалась в тройке регионов с самыми низкими расходами — примерно 7,2 тыс. рублей.
Одновременно с этим, жителям многих субъектов России придется потратить на праздничный стол от 8 до 10 тыс. рублей.
Самый дорогой стол будет в Чукотском автономном округе, его цена достигнет 16 тыс. рублей.
Известно, что специалисты считали: курицу, картофель, чеснок, помидоры, огурцы, мясокопчености, соленья, а также фрукты и напитки.
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