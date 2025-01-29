При столкновении 2 авто татарстанка прикусила язык

В Нижнекамске на проспекте Строителей, 45 произошло ДТП с пострадавшими. Молодой водитель Chevrolet Klan, выполняя поворот налево на улицу Студенческую, не уступил дорогу «ВАЗ-2114», что привело к столкновению.

По информации Госавтоинспекции, на место аварии оперативно прибыла бригада скорой помощи. В результате происшествия пострадали две пассажирки. У 18-летней девушки, находившейся в иномарке, врачи диагностировали сотрясение мозга, ушиб колена, а также повреждение языка из-за прикуса во время удара. Травмы получила и 23-летняя пассажирка отечественного автомобиля — у нее выявили ушиб грудной клетки.

Ранее мы писали о том, что 29 января стартовал суд над бывшим вице-мэром Челнов Рамизом Давлетшиным.