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29 января стартовал суд над бывшим вице-мэром Челнов Рамизом Давлетшиным

Вопросы к Давлетшину у следствия появились еще ...

pixabay.com

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В Набережночелнинском городском суде 29 января началось рассмотрение дела бывшего вице-мэра Автограда Рамиза Давлетшина. Согласно информации, опубликованной на официальном сайте суда, его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве, совершенном в составе организованной группы или в особо крупном размере.

Вопросы к Давлетшину у следствия появились еще в 2020 году. По материалам дела, в июле того же года он скрылся от правоохранительных органов.

Давлетшин занимал пост вице-мэра с 1998 по 1999 год, параллельно возглавляя городской комитет по управлению коммунальным имуществом (КУКИ).

Ранее мы писали о том, что приставы начали взыскивать 23 млн с Галявиева, напавшего на гимназию №175.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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