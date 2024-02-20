Президент Казахстана приедет в Россию с рабочим визитом

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершит официальный визит в Российскую Федерацию 21 февраля. Он примет участие в торжественной церемонии открытия международного турнира «Игры будущего» в Казани.

По информации пресс-службы главы республики, на мероприятие также приглашены руководители Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, а также представители других стран.

Напомним, что в столице РТ сегодня был открыт первый фиджитал-центр в городе. Участие в этом принимали вице-премьер РФ Дмитрием Чернышенко и министр спорта Олег Матыцин.

Ранее, неудачно выступила киберкоманда «Ак Барс» в своем первом матче на «Играх будущего».