Новости Татарстана
· Артем Акчурин

Президент Казахстана приедет в Россию с рабочим визитом

Президент Казахстана приедет в Россию с рабочим визитом

РБК

Подписаться в Telegram

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершит официальный визит в Российскую Федерацию 21 февраля. Он примет участие в торжественной церемонии открытия международного турнира «Игры будущего» в Казани.

По информации пресс-службы главы республики, на мероприятие также приглашены руководители Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, а также представители других стран.

Напомним, что в столице РТ сегодня был открыт первый фиджитал-центр в городе. Участие в этом принимали вице-премьер РФ Дмитрием Чернышенко и министр спорта Олег Матыцин.

Ранее, неудачно выступила киберкоманда «Ак Барс» в своем первом матче на «Играх будущего».

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Мужчина умер во время футбольного матча в Казани

Гид по скидкам Казани

день назад

Радуем близких: рассказываем, где найти в Казани прикольные мелочи и серьезные подарки от 500 рублей

уничтожить тараканов вызвать специалиста

Лонгриды

23 часа назад

«В первую очередь мы врачи, а потом блогеры»: как два медика из Пестречинской ЦРБ стали популярны в интернете

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане назначили новых заместителей министров

тестировщик приложений в Казани

Новости Татарстана

8 часов назад

Киберкоманда «Ак Барс» проиграла в первом матче «Игр будущего» в Казани

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане ожидается плавное потепление

Новости Татарстана

день назад

Набережные Челны задолжали 1 миллиард рублей бюджету Татарстана

Новости Татарстана

23 часа назад

В Казани из-за ДТП встали трамваи
Лонгриды
6 дней назад

«Рестораны готовят вау-эффект»: где казанцам отметить День Святого Валентина и чем их готовы удивить

«Рестораны готовят вау-эффект»: где казанцам отметить День Святого Валентина и чем их готовы удивить

Новости Татарстана

43 минуты назад

Президент Казахстана приедет в Россию с рабочим визитом

Гид по скидкам Казани

день назад

Попробуйте это хотя бы раз: что нужно успеть сделать этой зимой

Новости Татарстана

час назад

«Агросила» выделит 4 млрд рублей на развитие птицефабрики

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане выросла смертность от онкозаболеваний за 2023 год
Последствия снежного шторма в Казани: УК не справляются, Метшин призвал горожан выходить на уборку снега
Лонгриды
7 дней назад

Последствия снежного шторма в Казани: УК не справляются, Метшин призвал горожан выходить на уборку снега

Новости Татарстана

2 часа назад

Загитова станет генменеджером своей школы в Казани

Новости Татарстана

3 часа назад

«Агросила» направит на развитие проектов более 5 млрд рублей

Новости Татарстана

3 часа назад

В Казани скончался рабочий на стройке станции метро
От гаража до 70 домов в год: рассказываем, как житель Казани привел свою строительную компанию к успеху.
Интересное в Казани
6 дней назад

От гаража до 70 домов в год: рассказываем, как житель Казани привел свою строительную компанию к успеху.