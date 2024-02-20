Киберкоманда «Ак Барс» проиграла в первом матче «Игр будущего» в Казани

В стартовый день турнира «Игр будущего» в Казани, 19 февраля «Татнефть Арена» приняла матчи по фиджитал-хоккею.



В группе A отечественная команда Baltic Select одержала победу над мексиканской Quetzales Mexico North AM со счетом 13:9. Также Liga Pro из России переиграла казахстанский клуб «Барыс» со счетом 10:7.



В группе B кибер-команда «Ак Барса» проиграла российскому сопернику «Космос» со счетом 7:8, в то время как «Феникс» разгромил «Интер» со счетом 2:8.Соревнования «Игры будущего» представляют собой международное спортивное событие, впервые организованное в Казани. Его программа включает в себя 21 дисциплину.

Напомним, что первые соревновательные матчи начались 19 февраля по Dota 2 в «Корстоне».