Президент Казахстана отправил Рустаму Минниханову поздравительную телеграмму

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил телеграмму с поздравлением главе Татарстана, Рустаму Минниханову, по случаю дня рождения. Он выразил сердечные поздравления и пожелал ему крепкого здоровья и новых свершений.



В телеграмме отмечается, что благодаря мудрому руководству и преданности интересам страны, Республика Татарстан по праву входит в число передовых и стремительно развивающихся регионов Российской Федерации, достигнув значительных успехов в области социально-экономического и научно-технического развития.



Токаев также выразил благодарность Минниханову за гостеприимство на мероприятии «Игры будущего» в Казани и высоко оценил отношения между Казахстаном и Татарстаном.Президент отметил, что в Казахстане искренне рады успехам Татарстана, и надеется на тесные взаимоотношения и сотрудничество в будущем.

Ранее, в Татарстане повысился минимальный потребительский бюджет.