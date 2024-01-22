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· Артем Акчурин

Предстоящую реконструкцию Московского рынка в Казани оценили

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В Казани планируется провести реконструкцию здания Московского рынка. Проект прошел экспертизу и получил положительную оценку, что отражено в соответствующем реестре. Адрес проведения работ: улица Шамиля Усманова, дом No1. Эксперты рассмотрели проект и результаты инженерных изысканий, и 19 января этого года приняли окончательное решение.

Застройщиком выступает ОАО «Московский рынок», а документы подготовил ИП Хайруллин Р. А. Ранее стало известно, что новым владельцем Московского рынка стал бизнесмен из Москвы Валерий Аржинт, который приобрел объект за 175 млн рублей.

Ранее, в 2023 году в Татарстане отметился значительный рост числа сделок на покупку квартиры.

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