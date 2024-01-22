Предстоящую реконструкцию Московского рынка в Казани оценили

В Казани планируется провести реконструкцию здания Московского рынка. Проект прошел экспертизу и получил положительную оценку, что отражено в соответствующем реестре. Адрес проведения работ: улица Шамиля Усманова, дом No1. Эксперты рассмотрели проект и результаты инженерных изысканий, и 19 января этого года приняли окончательное решение.



Застройщиком выступает ОАО «Московский рынок», а документы подготовил ИП Хайруллин Р. А. Ранее стало известно, что новым владельцем Московского рынка стал бизнесмен из Москвы Валерий Аржинт, который приобрел объект за 175 млн рублей.

Ранее, в 2023 году в Татарстане отметился значительный рост числа сделок на покупку квартиры.