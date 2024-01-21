В Татарстане выросло число рынке жилья

В 2023 году в Татарстане отметился значительный рост числа сделок как на первичном, так и на вторичном рынке недвижимости, согласно данным Республиканского росреестра. Подтолкнутый активным спросом, этот рост был подкреплен государственными программами. В частности, количество зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве увеличилось на 48,8%, а количество переходов прав на вторичном рынке увеличилось на 24%.

Очень заметно возросло число сделок с квартирами - на 34%, с нежилыми помещениями - на 20%, с земельными участками - на 18%, с индивидуальными домами - на 13%.