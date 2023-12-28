Прямые рейсы из Казани в аэропорт Внуково запустят 5 января

С 5 января жители столицы РТ смогут воспользоваться прямыми рейсами в столичный аэропорт Внуково. Это стало возможным благодаря запуску новых регулярных рейсов авиакомпанией «ЮВТ АЭРО». Полеты будут реализовываться два раза в неделю - по пятницам и воскресеньям.

На маршруте будут использоваться исключительно реактивные самолеты Canadair (Bombardier) Regional Jet 200, которые могут вместить порядка 50 человек

Напомним, что 3 дня назад в казанском аэропорту задержали 3 рейса - в Дубай, Стамбул и Шарджу.

Ранее, Ильсур Метшин исполнил желание семилетнего мальчика.