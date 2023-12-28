Ильсур Метшин исполнил желание семилетнего мальчика

Мэр Казани Ильсур Метшин помог реализовать мечту ребенка с ограниченными возможностями в рамках благотворительной акции «Елка желаний». Семилетний Кирилл Андреев испытал настоящей восторг, когда смог побывать на месте машиниста в казанском метрополитене, что было его давней мечтой.



Специалисты подробно рассказали мальчику о работе диспетчера, а затем он наблюдал за прибытием поездов на платформу и даже проехал в кабине машиниста со станции «Дубравная» до депо метрополитена. После этого ему и его родителям устроили экскурсию по электродепо.



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В учебном классе Кирилл попробовал свои силы в роли машиниста с помощью тренажера электропоезда моделиРусич, предоставленного МУПМетроэлектротрансКроме того, мальчика ожидала встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, которые добавили волшебства в этот замечательный день.

Ранее, стало известно, что во время праздников в Казани пройдет вечер татарского стендапа.