Ильсур Метшин исполнил желание семилетнего мальчика
Мэр Казани Ильсур Метшин помог реализовать мечту ребенка с ограниченными возможностями в рамках благотворительной акции «Елка желаний». Семилетний Кирилл Андреев испытал настоящей восторг, когда смог побывать на месте машиниста в казанском метрополитене, что было его давней мечтой.
Специалисты подробно рассказали мальчику о работе диспетчера, а затем он наблюдал за прибытием поездов на платформу и даже проехал в кабине машиниста со станции «Дубравная» до депо метрополитена. После этого ему и его родителям устроили экскурсию по электродепо.
В учебном классе Кирилл попробовал свои силы в роли машиниста с помощью тренажера электропоезда модели «Русич», предоставленного МУП «Метроэлектротранс».
Кроме того, мальчика ожидала встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, которые добавили волшебства в этот замечательный день.
Ранее, стало известно, что во время праздников в Казани пройдет вечер татарского стендапа.